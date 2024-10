Andy Scott krank: The Sweet sagen alle Konzerte in Deutschland ab

The Sweet sagen alle Konzerte in Deutschland ab

Kein „Ballroom Blitz“, kein „Wig-Wam Bam“ und auch kein „Teenage Rampage“ im LKA/Longhorn. Der Auftritt der britischen Band The Sweet, der an diesem Freitag, 18. Oktober, in Stuttgart geplant war, wurde kurzfristig abgesagt.

Wie der örtliche Veranstalter am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist der Gitarrist Andy Scott (75) erkrankt. Scott ist das einzige noch lebende Mitglied der erfolgreichen Besetzung der Band, die in den 1970er Jahren zahlreiche Hits hatte.

Arzt rät zur Konzertabsage

Sweet-Fans in Stuttgart sind nicht die einzigen, die von der Absage betroffen sind. Neben dem Auftritt im LKA/Longhorn fallen auch die weiteren Termine in Schwabach (19. Oktober) und München (22. Oktober) aus. Auch zuvor waren bereits Konzerte abgesagt worden. Es heißt, Scott habe auf dringenden ärztlichen Rat hin, die nächsten Termine der laufen Tour absagen müssen. Weitere Angaben zu seiner Erkrankung gibt es bisher nicht.

Andy Scott entschuldigt sich

In einem Statement heißt es: „Andy Scott und die gesamte Band bedauern diese Entscheidung zutiefst und möchten sich bei allen Fans für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Die Gesundheit hat jedoch höchste Priorität und die Band freut sich darauf, die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.“

Nachholtermin im Frühjahr 2025

Auch der Veranstalter in Stuttgart gibt sich optimistisch, dass das Konzert im LKA/Longhorn zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann: „Ein Nachholtermin im Frühjahr 2025 wird in Kürze bekannt gegeben, die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit“, teilt dieser in einer Presseerklärung mit.

Zahlreiche Nummer-eins-Hits

Andy Scott war neben den verstorbenen Brian Connolly (Gesang, 1945-1997), Steve Priest (Bass, 1948-2020) und Mick Tucker (Schlagzeug, 1947-2002) seit 1970 Mitglied der im englischen Middlesex gegründeten Band The Sweet , die in den 1970ern zahlreiche Nummer-eins-Hits in Deutschland hatte – darunter auch „Fox On The Run“, „Block Buster“ oder „Little Willy“.