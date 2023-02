Brandschutz am Stuttgarter Flughafen

1 Andreas Rudlof brennt seit 30 Jahren für die vielseitigen Aufgaben bei der Flughafen-Feuerwehr. Foto: Ines Rudel

Seit 30 Jahren ist Andreas Rudlof bei der Flughafen-Feuerwehr in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). 15 Jahre davon als deren Chef. Er hat das Berufsbild der Werksfeuerwehrleute mitgeprägt.















Als gelernter Industriekaufmann hat Andreas Rudlof vor 30 Jahren bei der Flughafenfeuerwehr in Stuttgart angefangen. Seit 15 Jahren leitet er die Berufsfeuerwehr am Stuttgarter Flughafen. „Die Aufgaben haben sich massiv gewandelt“, blickt der 55-Jährige auf seine lange Karriere zurück. Seit fünf Jahren ist er Leiter der Abteilung Brandschutz und Gefahrenabwehr bei der Flughafengesellschaft in Stuttgart. Stolz ist der Feuerwehrmann aus Leidenschaft darauf, dass er mit seinem Team die Ausbildung zur Werksfeuerwehrfrau oder -mann mit aufgebaut hat.