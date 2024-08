Andreas Kenner in Kirchheim

1 Andreas Kenner fühlt sich wohl inmitten von Menschen. Foto: Karin Ait Atmane

Sozialer Beruf, Politik und Kultur: all das spielt eine große Rolle im Leben von Andreas Kenner. Der Landtagsabgeordnete zeigt gern seine humoristische Seite.











Braucht man Humor, um Politik zu machen? „Es hilft“, stellt Andreas Kenner fest, der in Kirchheim schon seit seiner Jugend „Anne“ Kenner heißt. Er ist da in seinem Element – der SPD-Landtagsabgeordnete zeigt kabarettistisches Talent, wenn er zu „Kenner trinken Württemberger“ einlädt wie kürzlich im Teckkeller in Kirchheim-Jesingen.