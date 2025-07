Andrea Berg in Aspach: „Oh, wie ist das schön“: Fans rühren Andrea Berg zu Tränen

9 Die Schlagersängerin Andrea Berg hat am Freitag ihr Heimspiel in Großaspach eröffnet. Foto: Gottfried Stoppel

Die Sängerin begeistert beim Heimspiel-Auftakt in Aspach ihr Publikum. Eine weitere Schlagergröße lässt sich per Video zuschalten.











Wenn die Berg ruft, strömen die Menschen aus allen Richtungen herbei, und wenn die Schlagerkönigin auf der Bühne von Liebe und Leid singt, jubeln ihr die Fans überall lautstark zu. Doch in ihrem „Wohnzimmer“ singt das Publikum auch für sie. „Oh, wie ist das schön“ stimmten 17 000 Menschen am Freitag in der Wir-Machen-Druck-Arena in Aspach beim Anblick ihres Stars spontan an. Andrea Berg, die „20 Jahre Heimspiel“ feiert, war sichtlich gerührt über die herzliche Begrüßung gewesen und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.

Andrea Berg wurde schon von einem Kran ins Stadion abgeseilt und per Helikopter eingeflogen. Zum Jubiläum wird es gar galaktisch – zumindest auf der großen Videoleinwand. Mit wachsender Geschwindigkeit rast die Kamera durch einen langen Gang eines Raumschiffs, fängt Andrea Berg ein, die in einem futuristischen weißen Einteiler auf einem Podest im Raketentempo ins Weltall abhebt und dann – begleitet von einem großen Blitz und viel Rauch – plötzlich auf der Bühne auftaucht und „Flieg mit mir“ singt.

Das Jubiläumskonzert von Andrea Berg ist restlos ausverkauft

Zum Konzert kamen 17000 Menschen. Foto: Gottfried Stoppel

2006 fand das erste Heimspiel statt. Nicht in der Arena, die erst 2011 eingeweiht wurde, sondern auf dem Fußballplatz, dem heutigen Kunstrasen, ohne große Technik, mit kleiner Bühne auf einem Anhänger zwischen ein paar Getränkewagen und 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zu den beiden ausverkauften Jubiläumskonzerten an diesem Wochenende sind 34 000 Fans gepilgert, und Bühne und Shows, die von DJ Bobo mitentwickelt werden, der auch zum Jubiläum vor Ort dabei war, sind größer und spektakulärer geworden.

Doch die Nähe zu ihren Fans hat die Berg nicht verloren. „Willkommen in der Familie“, begrüßt sie alle, die zum ersten Mal in ihr „Wohnzimmer“ gekommen sind und freut sich über viele bekannte Gesichter im Publikum, darunter auch Sabine Welte-Hauff, die Aspacher Bürgermeisterin, die im Leoparden-Look mit der für ihre sexy Bühnenklamotten bekannten Schlagerkönigin mithalten kann.

Edgar Elsässer aus Korb ist seit 25 Jahren Berg-Fan, erlebt am Freitag sein 19. Heimspiel und ist auch am Samstag im Stadion. „Es ist nicht nur ihre Musik, es ist die Person“, sagt Elsässer, der schon 2006 beim ersten Heimspiel dabei war. „Damals hat die Karte um die 20 Euro gekostet, heute sind das natürlich ganz andere Dimensionen, aber sie hat sich bis heute ihren ganz eigenen Stil bewahrt.“ Er ist auch nach all den Jahren noch immer voller Begeisterung.

Die Show von Andrea Berg ist – wie zu erwarten – bombastisch

Tanzeinlagen gehören fest dazu. Foto: Gottfried Stoppel

„Es ist einfach wieder super, und die Leute sind unheimlich gut drauf“, so Edgar Elsässer, der Mitglied im Andrea-Berger-Fanclub FC Ost ist. Insgesamt 60 davon gibt es in Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, der Schweiz und Australien, erklärt Belinda Schöpperle, die Fanclub-Beauftragte von Andrea Berg. „Und 45 davon sind beim Jubiläums-Heimspiel dabei.“

Andrea Berg hat 14 Nummer-eins-Alben in den offiziellen deutschen Albumcharts platziert und laut der Sony Music Entertainment Germany GmbH mehr als 16 Millionen Tonträger verkauft. Damit gehört die 59-jährige gebürtige Krefelderin zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in Deutschland – und ist ein großes Vorbild von Steffen Sturm. Der Schlagersänger, der in Beilstein, also ganz in der Nähe von Großaspach, aufgewachsen ist, darf am Wochenende die „Heimspiele“ eröffnen. „Es ist nicht leicht, um 17 Uhr die Menschen in Stimmung zu bringen. Aber es ist toll, auf so einer Bühne zu stehen“, sagt Sturm. Hinter der Bühne hat er sein Idol auch getroffen. „Ich hab mich bei ihr bedankt, dass ich im Vorprogramm auftreten darf, und sie hat gelächelt“, sagt Steffen Sturm glücklich.

Mehrere Male zieht sich die Berg für ihre rund dreistündige Jubiläumsshow um, präsentiert sich selbst im roten Glitzerkleid, im weißen Abendkleid oder im Frack und singt alle ihre Hits. Doch trotz des Aufwands, der für den perfekten Auftritt auf und hinter der Bühne getrieben wird, wirkt die Show nie abgehoben. Andrea Berg ist auf dem Boden geblieben und bahnt sich ohne Berührungsängste einen Weg durch die Fans zur kleineren „B-Bühne“ im Innenraum, um mitten unter ihren Fans drei Lieder zu singen.

Roland Kaiser kommt per Videoleinwand auf Andrea Bergs Bühne

Das Feuerwerk zum Abschluss, das auf dem Platz hinter der Bühne gezündet wird, ist Tradition – wie sonst auch Überraschungsgäste beim Heimspiel. Die Höhner, Nik P., DJ Ötzi oder Andrea Bergs Schwiegertochter Vanessa Mai standen schon auf der Bühne im Fautenhau. Doch diesmal genügt sich die Schlagerkönigin selbst. Es gibt ein Duett mit Roland Kaiser, doch der ist bei „Dich zu lieben“ nicht leibhaftig präsent, sondern nur auf der Videoleinwand zu sehen.

Früher, sagt Melanie Leins aus Aspach, sei bei den Heimspielen alles einfacher gewesen. „Aber die Stimmung war schon damals gut.“ Das findet auch das Ehepaar Schloderer aus der Hallertau in Bayern. Sie seien vor fünf Jahren das letzte Mal bei einem Heimspiel gewesen, und die Show sei seitdem noch größer und spektakulärer geworden, aber Andrea Berg sei noch immer die Gleiche, sagt Elfriede Schloderer. „Sie ist bodenständig geblieben, und wir kommen im nächsten Jahr wieder.“