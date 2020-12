8 Die FFP2-Masken sind auch in Plochingen beliebt. Foto: /Rainer Hauenschild

Die Auswirkungen des erneuten Corona-Lockdowns auf die deutschen Innenstädte sind auch in Plochingen deutlich spürbar. Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke, um selbst einen Eindruck zu bekommen.

Plochingen - Die Politik hat aufgrund zu hoher Fallzahlen in der seit Monaten grassierenden Corona-Pandemie einen bundesweiten Lockdown beschlossen – dieser begann am Mittwoch. Das Ergebnis sind geschlossene Läden und leere Innenstädte.

Auch in Plochingen sind die Auswirkungen des Lockdowns spürbar. Wir waren am Mittwoch in der dortigen Innenstadt unterwegs und haben die Stimmung eingefangen. Die Straßen waren beinahe menschenleer, nur vereinzelt sah man Personen durch die Stadt laufen.

Beliebte FFP2-Masken

Nur an bestimmten Stellen versammelten sich die Plochingerinnen und Plochinger: vor den Apotheken. Der Grund hierfür sind die kostenlosen FFP2-Masken, die vor Weihnachten an bestimmte Bürger ausgegeben werden. Der Andrang auf diese war deutlich spürbar.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, um einen Eindruck von der Plochinger Innenstadt während des Corona-Lockdowns zu bekommen.