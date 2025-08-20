Anbindung der Gäubahn: Ist das letzte Puzzleteil von Stuttgart 21 gesetzt?
1
Seit vielen Jahren gibt es Proteste gegen die geplante Abkoppelung der Gäubahn – wie hier in Stuttgart 2024. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die lange unsichere Anbindung der Gäubahn an Stuttgart 21, der milliardenschwere Pfaffensteigtunnel, steht nun im Entwurf des Bundeshaushalts 2026. Was dies für das Projekt bedeutet.

Der letzte nicht finanzierte Baustein des Gesamtprojektes Stuttgart 21 hat eine entscheidende Klippe überwunden. Im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung ist jetzt der Pfaffensteigtunnel, eine elf Kilometer lange unterirdische Verbindung der Gäubahn in Richtung Flughafen, nach langen Unsicherheiten doch aufgenommen worden. 1,69 Milliarden Euro stehen im Bedarfsplan 2026 für die Investitionen des Bundes in die Schienenwege. Dazu sind weitere 270 Millionen Euro veranschlagt, die von den weiteren S21-Projektpartnern aufgebracht werden.

