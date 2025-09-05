Anbindung der Gäubahn an S21: Aufnahme im Bundeshaushalt: Der Pfaffensteigtunnel kommt

Aufnahme im Bundeshaushalt: Der Pfaffensteigtunnel kommt

1 Mit IC-Zügen auf der Panoramabahn, die entlang des Stuttgarter Kessels entlangführt, wird es ab 2027 vorbei sein. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Einer der längsten Tunnel Deutschlands ist gesetzt: In zwei Wochen soll der Bundestag die milliardenteure Anbindung der Gäubahn an Stuttgart 21 besiegeln. Aber wann wird gebaut?











Ist der Pfaffensteigtunnel definitiv in trockenen Tücher? Oder vielleicht doch nicht? Beim letzten fehlenden Baustein des Gesamtprojekts Stuttgart 21, der Anbindung der Gäubahn über den Stuttgarter Flughafen an den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof, hat es in den vergangenen Wochen einen Schlussspurt gegeben. Intensive Lobbyarbeit der Befürworter konterten die Gegner und Skeptiker mit verbliebenen, offenen Fragen.