1 Noch ist es ein schöner Traum, wieder ohne Maske tanzen zu dürfen. Aber der könnte bald wahr werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Noch darf in Stuttgart nicht ohne Maske getanzt werden. Das könnte sich aber schon bald ändern. Doch wer nicht geimpft ist, braucht dann einen PCR-Test. Der ist teuer – soll aber bald deutlich billiger zu haben sein.

Stuttgart - So ganz schnell, wie gehofft, klappt es mit dem Neustart der Clubszene in Stuttgart nun doch nicht. Aber klar ist: In nächster Zeit wird es auch in der Landeshauptstadt wieder heiße Tanznächte geben. Nur: Was machen all jene, die nicht oder noch nicht geimpft sind, aber auch dabei sein wollen? Nach der 3-G-Regel (Geimpfte, Genesene, Getestete) müssen sie einen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und zwar einen PCR-Test. Die sind bis jetzt ziemlich teuer und für viele Clubgänger vermutlich keine Option. Doch das könnte sich bald ändern, einige Anbieter arbeiten an attraktiveren Angeboten.