Stuttgarter Reaktionen auf Cannabis-Pläne Die Branche ist enttäuscht, die Konsumenten sind happy

So hatten sich das manche nicht vorgestellt: Die Legalisierung „light“ von Cannabis, wie sie die Bundesregierung anstrebt, macht Unternehmen in der Branche nicht glücklich. Warum zaudert der Staat bei winkenden Steuern in Milliardenhöhe?