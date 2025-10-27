Anahita Rehbein: Grüße aus dem Paradies – und Foto-Ärger in Stuttgart

Uwe Bogen 24.10.2025 - 19:00 Uhr , aktualisiert am 27.10.2025 - 08:32 Uhr

Grüße aus dem Paradies – und Ärger daheim in Stuttgart

1 Anahita Rehbein bei einem Talk. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Influencerin Anahita Rehbein genießt mit Sohn und Partner einen Urlaub auf den Malediven. Ihr Ex-Mann Jörg Echtermann will rechtlich gegen Fotos des Kindes im Netz vorgehen.











Weißer Sand, türkisblaues Wasser und spektakuläre Sonnenuntergänge: Für die Miss Germany von 2018 und heutige Influencerin Anahita Rehbein ist das Glück auf den Malediven vollkommen. Ihre Fans dürfen via Instagram an diesem Traumurlaub teilhaben. Auf den Inseln Kuramathi und Dhigali genießt die Stuttgarterin gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn und ihrem Partner Sascha pure Urlaubsidylle – inklusive Küsse am Strand und Geburtstagsfeier.