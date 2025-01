An Silvester in Kirchheim: 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt – Verdächtiger ermittelt und in U-Haft

An Silvester in Kirchheim

1 Die Polizei verhaftete einen 17-Jährigen, der als Haupttäter des versuchten Tötungsdeliktes im Verdacht steht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Marius Bulling

Nachdem in der Silvesternacht in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mehrere Unbekannte einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzten, hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Der mutmaßliche Haupttäter ist in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat am Donnerstag einen 17-Jährigen festgenommen, der mit weiteren Angreifern in der vergangenen Silvesternacht in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Auch weitere Tatverdächtige wurden identifiziert, berichtet die Polizei. Gegen vier weitere Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren wird weiter ermittelt.

Der Vorfall passierte bereits in der Silvesternacht auf einem Parkplatz in der Marie-Curie-Straße in Kirchheim. Die Gruppe der zunächst unbekannten jungen Männer hatte den 22-Jährigen mit Schlägen und einem Messer so schwer verletzt, dass eine sofort durchgeführte Operation in einer Klinik die akute Lebensgefahr des Opfers abwenden musste.

Vier weitere Männer im Visier der Ermittler

Die Täter waren zunächst unerkannt geflüchtet. Nun hat die Polizei nach gemeinsamen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft fünf Verdächtige ermittelt und den 17-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter verhaftet.

Zudem wurden bei Durchsuchungen der Wohnungen der Verdächtigen Beweismittel sichergestellt, die nun dazu beitragen sollen, die Beteiligung der vier weiteren Männer zu klären.