5 Auf dem Grüngutplatz bei der B297 nahe Rechberghausen brach das Feuer aus. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein Grüngutplatz an der B297 im Kreis Göppingen fängt am Montag Feuer. Die Feuerwehr eilt mit starken Kräften an den Brandort. Ein Feuerwehrmann wird verletzt, die Bundesstraße muss für Stunden gesperrt werden.















Ein brennender Grüngutplatz an der B297 bei Rechberghausen hat am Montag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Feuerwehrmann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Abend bestätigte. Zuvor hatte der SWR berichtet. Die B297 war rund um den Brandort komplett gesperrt worden. Am Abend wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Zuvor stand ein Komposthaufen auf dem Grüngutplatz am Montagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Vollbrand, wie es weiter hieß. Wegen der starken Rauchentwicklung war eine Warnung an die Bewohner des angrenzenden Wohngebietes ausgegeben worden, wonach diese sich nicht im Freien aufhalten und Fenster sowie Türen geschlossen halten sollten. Außerdem sollten Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Warnmeldung wurde nach Angaben des Polizeisprechers jedoch schon am Nachmittag aufgehoben.

Am Abend gab es laut Polizei keine Rauchentwicklung mehr, das Feuer sei gelöscht. Die Feuerwehr war jedoch weiterhin vor Ort, um den Komposthaufen auseinanderzuziehen. Dem Bericht des SWR zufolge war dabei auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Am Abend sollte außerdem eine Brandwache eingerichtet werden.