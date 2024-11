Amtsleitung zieht Bilanz: Ausländerbehörde: Mitarbeiter am Ende, Kunden verärgert

1 Diese Bilder von Bürgern, die vor der Ausländerbehörde übernachtet haben, brachten 2023 die Stadt in Verruf. Mittlerweile hat sich die Warteschlange ins Internet verlagert. Foto: Lg//Julian Rettig

30 Prozent der Stellen im Ausländeramt sind weiter unbesetzt. Die Einbürgerungsanträge haben sich verdoppelt. Nun sollen Lotsen für bessere Stimmung sorgen.











Die kürzlich von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in seinem umstrittenen Fernsehinterview zum Chaos in der Verwaltung aufgestellte Behauptung, in anderen Ausländerbehörden seien die Zustände noch schlimmer als in Stuttgart, kann wohl nicht gehalten werden. Am Dienstag wurde die Aussage in der Sitzung des Internationalen Ausschusses von einer seiner Mitarbeiterinnen eindeutig widerlegt. Die Dienststellenleiterin Ilona Schuster sagte: „Die Stimmung ist am Boden, die Mitarbeiter am Ende – und die Stimmung bei den Kunden ist nicht viel besser“. Kurse zur Stärkung der mentalen Gesundheit würden stark nachgefragt. Sie bestätigte den Vorhalt der sachkundigen Bürgerin und Diakoniemitarbeiterin Carola Pieretzi. Die beklagte, dass noch immer Fiktionsbescheinigungen statt richtigen Aufenthaltsgenehmigungen ausgestellt würden, es zu wenig Termine und Integrationskurse gebe. Kein Wunder, dass sich die Zahl der Untätigkeitsklagen vor dem Verwaltungsgericht fast um das 80-fache erhöht hat.