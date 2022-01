1 Ignazio Ceffalia treibt als Leiter der Stabsstelle Digitalisierung die Umstellung analoger auf digitale Prozesse im Rathaus voran. Foto: Roberto Bulgrin

Ignazio Ceffalia ist Leiter der Stabsstelle Digitalisierung im Esslinger Rathaus. Er muss die Anforderungen von IT und Fachämtern zusammenbringen.















Esslingen - Dass er einmal die Digitalisierung vorantreiben würde, hätte Ignazio Ceffalia früher selbst kaum geglaubt. Er war der letzte in seinem Freundeskreis, der sich ein Smartphone zulegte und lernte erst im Berufsleben die Vorteile digitaler Anwendungen so richtig zu schätzen. Inzwischen aber ist er bei Freunden und Familie der erste Ansprechpartner, wenn es bei Handy oder PC klemmt. Und auch beruflich spielt der 38-Jährige bei dem Thema ganz weit vorn mit: Ceffalia leitet die Stabsstelle Digitalisierung in der Esslinger Stadtverwaltung. Damit ist er für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im Rathaus zuständig.