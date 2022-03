1 Er leitet das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Esslingen: Meinhard Matzeit. Foto: Roberto Bulgrin

Kontrolle ist ihr Job. Aber nicht nur. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Esslingen sieht sich auch als wichtige Instanz in der Arbeit für die Bürger. Amtsleiter Meinhard Matzeit verrät, wie sein Job funktioniert und ob er privat ein Kontrollfreak ist.















Esslingen - Kontrolle ist sein Job. Ist er auch privat ein Kontrollfreak? Nun ja, schränkt Meinhard Matzeit ein, in seinem persönlichen Leben ist er organisiert, strukturiert und gut durchgetaktet. Aber auch in seinem professionellen Bereich sieht der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Esslingen seine Aufgabe nicht nur in der Kontrolle: „Wir haben auch eine überwachende und präventive Funktion. Es geht darum, Fehlerquellen zu finden und für die Zukunft auszuschließen.“