Amtsinhaber im ersten Wahlgang erfolgreich: Bernhard Richter bleibt Bürgermeister in Reichenbach

Bürgermeisterwahl in Reichenbach Zwei Kandidaten und eine Kandidatin mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Am 20. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Reichenbach. Nun haben sich die zwei Kandidaten und die Kandidatin der Gemeinde vorgestellt. Rund 400 Besucher sind in die Brühlhalle gekommen – und unterschiedliche Schwerpunkte deutlich geworden.