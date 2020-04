1 Vor dem Amtsgericht Esslingen wurde der Fall eines jungen Mannes mit vielen Problemen und vielen Straftaten verhandelt. Foto: Tom Weller/weller

Diebstähle. Beleidigung. Körperverletzung: Die Liste der Vergehen des Angeklagten vor dem Amtsgericht Esslingen ist lang. Ebenso lang wie sein Vorstrafenregister. Der junge Mann gibt an, Stimmen zu hören, Alkohol- und Suchtprobleme zu haben. Reicht das für Schuldunfähigkeit?

Esslingen - Öfter mal was Neues! Auch nach vielen Berufsjahren. So erlebte Andreas Arndt als Vorsitzender Richter an diesem Dienstagnachmittag eine Premiere: Erstmals in seiner langen Juristenlaufbahn erhob sich niemand zu seiner Urteilsverkündung. Nicht aus Unhöflichkeit oder Respektlosigkeit, sondern virusbedingt. Denn in Saal eins, dem Kaisersaal am Amtsgericht Esslingen, waren mobile Trennscheiben zwischen den einzelnen Prozess-Teilnehmern aufgebaut worden. Hoch genug für Sitzende. Aber zu niedrig für den Schutz von Stehenden.