1 Nach zwei Verhandlungstagen wurde ein evangelischer Seelsorger zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Foto: Roberto Bulgrin

Ein evangelischer Seelsorger ist vom Amtsgericht Esslingen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 1945 Geborene in zwei Fällen an einem zur Tatzeit 13-Jährigen in einer Gemeinde im Landkreis vergangen haben soll.















Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten ist ein Pfarrer am Dienstag vom Amtsgericht Esslingen verurteilt worden. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der 1945 geborene, evangelische Seelsorger einen zur Tatzeit 13-jährigen Jungen in zwei Fällen in einer Kommune im Landkreis Esslingen schwer sexuell missbraucht habe. An der Glaubwürdigkeit der Aussagen des heute 31-jährigen Opfers bestehe kein Zweifel. Das Verfahren hatte im März begonnen.