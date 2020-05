1 Mit mehr als 100 Stundenkilometern soll der Angeklagte durch Esslingen gerast sein. Foto: Pixabay

Weil er im September mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch Esslingen gerast ist, stand ein 28-Jähriger jetzt vor Gericht. Die Anklage lautete auf Durchführung verbotener Straßenrennen.

Esslingen - War es ein Straßenrennen oder war es keins? Strafbares Unrecht oder lediglich eine Ordnungswidrigkeit? Diese Fragen hat das Esslinger Amtsgericht am Montag behandelt. Verantworten musste ein 28-Jähriger aus Esslingen, der sich am Dienstag, 3. September 2019, mit seinem Motorrad einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Die Anklage lautete auf Durchführung verbotener Kraftfahrzeugrennen in zwei Fällen.