Amtsgericht Esslingen: Angeklagter droht mit Erschießungen

1 In Briefen und E-Mails hat ein Mann aus Plochingen Amtspersonen bedroht. Dafür wurde er vom Amtsgericht Esslingen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Foto: imago/imagebroker/imago stock&people

„Bereiten Sie sich auf die Hölle auf Erden vor“, stand in einem der Schreiben. Ein 1984 geborener Mann aus Plochingen hat Hassmails an Polizei und Justiz versandt. Dafür musste er sich nun vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten.











Link kopiert

Während der Urteilsverkündung blätterte der Angeklagte in seiner mitgebrachten Bibel – ganz so, als ginge ihn der Prozess vor dem Amtsgericht Esslingen nichts an. Dabei wurde er wegen des Versuchs der räuberischen Erpressung in sechs Fällen, Beleidigung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Sein Kommentar dazu: „Psychisch krank.“