Amtseinsetzung von Ronald Scholz: Vom Pfarrer zum Köngener Bürgermeister

1 Der Esslinger Landrat Heinz Eininger (rechts) gibt dem neuen Köngener Bürgermeister Ronald Scholz bei dessen Amtseinsetzung ein paar Ratschläge mit auf den Weg. Foto: /Kerstin Dannath

Ronald Scholz ist jetzt offiziell Verwaltungschef von Köngen. Bei der Amtseinsetzung lag der Fokus auf dem großen Vertrauensvorschuss, den der deutliche Sieg im ersten Wahlgang bedeutet.











Ein bisschen Spott musste Ronald Scholz bei seiner Amtseinsetzung als neuer Köngener Bürgermeister schon einstecken: „Vom Pfarrer zum Bürgermeister – das ist eine tolle Laufbahn“, sagte der Esslinger Landrat Heinz Einiger am Montag im sehr gut besuchten Burgforum. Mit zwei Jura-Examen und einem Theologie-Studium in der Tasche sei Scholz aber prädestiniert für den Job, der das soziale Zusammenleben in einer Kommune wesentlich mitgestalte.