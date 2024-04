Amtseinsetzung von Frank Buß: Ein Schultes, dem die Plochinger vertrauen

1 Der Erste stellvertretende Bürgermeister Reiner Nußbaum (rechts) verpflichtete Frank Buß auf seine dritte Amtszeit. Foto: Tim Kirstein

Frank Buß ist nun offiziell in seiner dritten Amtszeit angekommen. Bei der Veranstaltung in der Plochinger Stadthalle gab es viel Lob für den alten und neuen Bürgermeister, auch aus der Nachbargemeinde.











Am vergangenen Freitag trat Frank Buß offiziell seine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Plochingen an. Auf die Leistungen der vergangenen Jahre könne man mit Maß und Ziel aufbauen, sagte Buß bei der Amtseinsetzung in der Plochinger Stadthalle. Zu den Aufgaben eines Bürgermeisters gehöre es oftmals, Entscheidungen zu treffen, die nicht alle glücklich machen, merkte Landrat Heinz Eininger an. Frank Buß sei einer, der seine Sache richtig gemacht und in den vergangenen 16 Jahren gute Arbeit geleistet habe. In seiner dritten Amtszeit spiegele sich das Vertrauen der Bürger wider.