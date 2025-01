Amtseinführung Trump live: alle Entwicklungen im Newsblog

Sebastian Winter, Gülay Alparslan, Nina Scheffel 20.01.2025 - 22:09 Uhr , aktualisiert am 21.01.2025 - 10:19 Uhr

1 Der Republikaner Donald Trump lößt den Demokraten Joe Biden als neuen US-Präsidenten ab (Archivbild). Foto: Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA

Ist es die angekündigte „Diktatur für einen Tag“? Donald Trump ist ein zweites Mal nach 2017 als Präsident der USA vereidigt worden. Wir begleiten die Entwicklungen nach der Amtseinführung mit einem Newsblog.











Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden übergibt an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte. Wir begleiten die Amtseinführung von Donald Trump mit einem Newsblog.

Der Republikaner Donald Trump war schon von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Nun löst er den scheidenden Präsidenten, den Demokraten Joe Biden ab. Laut Verfassung endet Bidens Amtszeit um 12 Uhr mittags Ortszeit (18 MEZ). Kurz vorher müssen Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Anschließend hält Trump seine Antrittsrede.