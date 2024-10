Amtsbeginn im Kreis Esslingen: Neuer Landrat Marcel Musolf erklärt Ärzteversorgung zu Schwerpunkt

1 Marcel Musolf Foto: Kreis/Wangner

An diesem Dienstag hat der neue Landrat des Kreises Esslingen sein Amt angetreten: Marcel Musolf. Der 39-Jährige hat für seine Arbeit einen neuen Schwerpunkt festgelegt: die hausärztliche Versorgung und wie diese strategisch ausgerichtet werden kann.











Link kopiert

Die Hausarztversorgung und Nachwuchsgewinnung ist eines der großen Themen in ganz Deutschland und auch im Kreis Esslingen. Derzeit versorgen im Landkreis noch 337 Medizinerinnen und Mediziner die Menschen, doch 120 von ihnen gehen in den nächsten sieben Jahren in den Ruhestand. Deswegen steuert der Landkreis mit einem Weiterbildungsverbund ab diesem Herbst gegen. Und der neue Landrat Marcel Musolf, der an diesem Dienstag sein Amt angetreten hat, hat das Thema Ärzteversorgung zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit erklärt. Zur Gesundheitskonferenz im Oktober – dort kommen Akteure aus den Bereichen Gesundheit zusammen wie Versicherungen, Krankenhäuser, Ämter und Kommunen – wolle der 39-Jährige die strategische Ausrichtung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis diskutieren. Dieses Thema sei ihm seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen, teilt das Landratsamt mit.

Erste Kreistagssitzung am 10. Oktober

An seinem ersten Amtstag hatte der frühere Bürgermeister von Bissingen einen vollen Terminkalender. „Ich freue mich auf das Amt und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten für den Landkreis Esslingen und auf viele neue Begegnungen. Ich möchte mein Amt mit den Menschen gestalten“, sagte Musolf. Gelegenheit dazu werde er in den nächsten Tagen mehr als genug haben – nicht zuletzt bei seiner Amtseinsetzung im Rahmen der Kreistagssitzung am 10. Oktober. Musolf sieht sich dafür gewappnet, nicht nur durch seine langjährige Tätigkeit als Kreisrat. „Mein Vorgänger Heinz Eininger hat mich sehr gut auf das Amt vorbereitet und mir in allen Bereichen eine Themenübergabe ermöglicht“, sagte er. Auch bei der Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr habe er schon mitgewirkt. Als erste Amtshandlung nach seiner Vereidigung werde er den Kreishaushalt 2025 in den Kreistag einbringen.