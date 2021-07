Ampelärger in Wernau

1 Das Bild ist Tag für Tag das gleiche: In der Stadtmitte von Wernau stockt der Verkehr in alle Richtungen. Foto: /Karin Ait Atmane

Die „intelligente“ Ampel am Wernauer Stachus sorgt immer noch für Probleme. Nach einer neuen Programmierung soll der Verkehr aber bald besser fließen.

Wernau - Seit Mitte April steht am sogenannten Wernauer Stachus, der Doppelkreuzung inmitten der Stadt, an der die Verkehrsströme aus fünf Richtungen zusammenfließen, eine – wie es im Vorfeld hieß – „innovative Lichtsignalanlage mit Steuercomputer der neuesten Generation“. Seit Mitte April sorgt die angekündigte Super-Ampel jedoch vor allem für Ärger – und das bei sämtlichen Verkehrsteilnehmern. Mag sein, dass die „neue Radartechnologie mit berührungslosen Anforderungstastern“ vom Prinzip her eine tolle Sache ist. Allein: Die „intelligentere Ampelschaltung“ funktioniert nicht wie vorgesehen und sorgt deshalb für mehr anstatt für weniger Probleme als zuvor.