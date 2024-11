Ampel-Aus im Liveticker: Scholz schlägt Merz Zusammenarbeit vor

1 Am späten Mittwochabend eskalierte die Ampel-Krise. Bundeskanzler Scholz (r.) entließ Christian Lindner. Jetzt will er eine Zusammenarbeit mit Friedrich Merz. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Die anhaltende Krise in der Ampel-Koalition hat sich am Mittwochabend zugespitzt. Bundeskanzler Olaf Scholz entließ Christian Linder, nachdem dieser zuvor Neuwahlen vorgeschlagen hatte. Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker.











Nach tagelangen intensiven Gesprächen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Krise innerhalb der Ampel-Koalition eine neue Eskalationsstufe erreicht. Am Mittwoch trafen sich die Partei- und Fraktionschefs im Kanzleramt zum Koalitionsausschuss. Das Ergebnis: Der Bundeskanzler trennte sich von seinem Finanzminister. Wie wird es nun weitergehen?

Christian Lindner hatte bereits vor einiger Zeit den „Herbst der Entscheidungen“ für die Ampel-Koalition ausgerufen. Im Mittelpunkt stand dabei der Bundeshaushalt für das kommende Jahr, der am 29. November im Bundestag verabschiedet werden soll. Wichtig war Linder aber auch eine Strategie zur Überwindung der Wirtschaftskrise, für die er konkrete Vorschläge unterbreitete – Vorschläge, die letztlich den Streit in der Koalition eskalieren ließen. Nun liegt es an Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Entlassung Lindners aus dem Amt des Bundesfinanzministers vorzuschlagen.