Was ist das Besondere an der Spezialeinheit USE?

1 Festnahmen gehören längst in Baden-Württemberg zum Alltag der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), ohne dass sie hierfür besonders ausgerüstet sind. Foto: Feyder/StN

Eine Minute, nachdem die Polizei in Hamburg von den tödlichen Schüssen erfuhr, war die spezialisierte Polizeieinheit USE am Tatort. Im Südwesten gibt es keine vergleichbare Einheit. Warum nicht?















Eine Minute nachdem am vergangenen Donnerstag im Norden Hamburgs geschossen wurde, traf eine spezialisierte Polizeieinheit am Tatort ein. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) ist sich sicher, dass die USE „das Tatgeschehen unterbrach, Verletzte barg und rettete und so zahlreiche Menschenleben rettete“. Der Senat der Hansestadt stellte die „Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen“ im Oktober 2020 auf – in Baden-Württemberg gibt es eine vergleichbare Einheit nicht.