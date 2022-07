AfD-Parteitag in Stuttgart Partei verschiebt Termin – und wechselt die Örtlichkeit

Nahezu in letzter Minute ist der AfD-Landesparteitag in der Carl-Benz-Arena in Stuttgart abgesagt worden, nachdem sich Proteste und ein Großeinsatz der Polizei abgezeichnet hatten. Der Parteitag soll nun Mitte Juli woanders in der Region stattfinden.