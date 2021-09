1 Beim Anschlag auf das Pentagon war Camille McCue nur 1,5 Meilen entfernt. Foto: dpa/C. H. Rudisill

Der 11. September 2001 hat Narben hinterlassen: Zwei in Stuttgart lebende Amerikanerinnen erinnern sich an den Tag der Attentate.

Stuttgart - Erica Applezweig Bläsi lebt seit gut 40 Jahren in Stuttgart. Die Psychologin hat hier eine Praxis. Ihr Herz gehört in der Freizeit der Musik, viele kennen sie von Auftritten, unter anderem in der Rosenau. Oft muss sie von Woodstock erzählen – sie war dabei. Doch noch tiefer in ihrem Herzen sitzt ihre erste große Liebe: New York. Dort ist sie aufgewachsen, in Greenwich Village. Vor ein paar Jahren hat sie mit einem großen Symbol diese Liebe für alle sichtbar gemacht: Sie übernahm eine Patenschaft für eine Bank im Central Park. Sehnsüchtig wartet sie auf das Ende der Pandemie, um wieder in ihre Stadt fahren zu können – und zu ihrer Parkbank.