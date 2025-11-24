American Football: Zahlungsunfähig – Stuttgart Surge stellt Insolvenzantrag
1
Luca Siebert stoppt Vikings-Angreifer Florian Bierbaumer (re.): War das ELF-Finale im September gegen den Kontrahenten aus Wien das letzte Spiel in der Geschichte von Stuttgart Surge? Foto: Imago/Foot Bowl

Stuttgart Surge geht das Geld aus: Dem ELF-Champion wird auch die fehlende Perspektive zum Verhängnis – denn weiterhin ist unklar, ob es eine eigene Rebellen-Liga geben wird

Suni Musa (46) hat in seinem Leben schon viele Unterschriften geleistet, aber bei keiner war er so stolz: Am 2. Oktober trug sich der Geschäftsführer von Stuttgart Surge ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein, wie alle Spieler und Trainer, die zuvor in einem begeisternden Finale vor 36 784 Fans in der MHP-Arena die Meisterschaft in der European League of Football gewonnen hatten. Es war ein Moment, den keiner der Beteiligten je vergessen wird.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.