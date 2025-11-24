American Football: Zahlungsunfähig – Stuttgart Surge stellt Insolvenzantrag

1 Luca Siebert stoppt Vikings-Angreifer Florian Bierbaumer (re.): War das ELF-Finale im September gegen den Kontrahenten aus Wien das letzte Spiel in der Geschichte von Stuttgart Surge? Foto: Imago/Foot Bowl

Stuttgart Surge geht das Geld aus: Dem ELF-Champion wird auch die fehlende Perspektive zum Verhängnis – denn weiterhin ist unklar, ob es eine eigene Rebellen-Liga geben wird











Suni Musa (46) hat in seinem Leben schon viele Unterschriften geleistet, aber bei keiner war er so stolz: Am 2. Oktober trug sich der Geschäftsführer von Stuttgart Surge ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein, wie alle Spieler und Trainer, die zuvor in einem begeisternden Finale vor 36 784 Fans in der MHP-Arena die Meisterschaft in der European League of Football gewonnen hatten. Es war ein Moment, den keiner der Beteiligten je vergessen wird.