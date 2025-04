American Football: Warum muss Stuttgart Surge sparen, Suni Musa?

1 Das große Ziel ist, das letzte Spiel der Football-Saison in der MHP-Arena zu bestreiten: Suni Musa, Geschäftsführer von Stuttgart Surge, mit VfB-Marketing-Vorstand Rouven Kasper (re.). Foto: Baumann/Julia Rahn

Stuttgart Surge glaubt an seine Titelchance in der European League of Football, hat allerdings auch wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Geschäftsführer Suni Musa ist, was die Zukunft angeht, sehr optimistisch.











Sportlich könnte die Aufgabe in der neuen Saison der European League of Football (ELF) größer kaum sein: Stuttgart Surge will unbedingt das Finale am 7. September in der MHP-Arena erreichen. Doch auch wirtschaftlich gibt es viel zu tun. „Wir wollen“, sagt Geschäftsführer Suni Musa, „nicht immer nur Löcher stopfen müssen.“