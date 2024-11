American Football: NFL: Siebter Touchdown für St. Brown bei Lions-Sieg

1 Amon-Ra St. Brown (l.) erzielte seinen siebten Touchdown der Saison. Foto: David J. Phillip/AP/dpa

Amon-Ra St. Brown fängt seinen nächsten Touchdown. Der Deutsch-Amerikaner hat damit großen Anteil an einer beeindruckenden Aufholjagd der Detroit Lions.











Link kopiert

Houston - Auch dank des siebten Touchdowns des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown in der laufenden Saison haben die Detroit Lions ihre Siegesserie in der NFL fortgesetzt. Die Lions gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Houston Texans nach einer beeindruckenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 26:23. Für Detroit war es der siebte Sieg in Serie und der achte im neunten Saisonspiel. Damit führen die Lions die NFC weiterhin an.

Dabei sah es zur Halbzeitpause nach einer Niederlage für die Gäste aus. Houston führte komfortabel mit 23:7, auch weil Lions-Quarterback Jared Goff einen schlimmen Abend erlebte. Allein in der ersten Halbzeit warf er den Ball dreimal zum Gegner, nach der Pause folgten zwei weitere sogenannte Interceptions. Weil aber die Texans in der zweiten Halbzeit offensiv gar nicht mehr in Erscheinung traten, konnte Detroit sukzessive aufholen.

Gut zwölf Minuten vor dem Ende des Spiels verkürzte St. Brown mit seinem Touchdown auf 20:23, Lions-Kicker Jake Bates machte später mit zwei verwandelten Field Goals den Sieg perfekt. St. Brown hat jetzt in sieben Spielen in Serie jeweils einmal die Endzone erreicht.

Klare Niederlagen für Jets und Cowboys

Während die Lions ihr Ticket für die Playoffs fast schon sicher haben, müssen sich der viermalige MVP Aaron Rodgers und die New York Jets wohl von allen Hoffnungen auf eine Teilnahme an der K.-o.-Runde im neuen Jahr verabschieden. Die Jets kassierten bei den Arizona Cardinals eine herbe 6:31-Niederlage. Nach einem Hoffnungsschimmer durch einen Sieg gegen die Texans in der Vorwoche musste New York den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen.

Ebenfalls chancenlos waren die Dallas Cowboys in ihrem Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles. Ohne ihren verletzten Stamm-Quarterback Dak Prescott verloren die Texaner mit 6:34 und dürften ebenfalls kaum noch realistische Chancen auf die Playoffs haben. Prescott, der vor der Saison durch eine Vertragsverlängerung zum bestbezahlten Quarterback der NFL aufgestiegen war, droht aufgrund einer Oberschenkelverletzung den Rest der Saison zu verpassen.