Seit 2016 gibt es die Esslingen Raccoons. Durch viel Einsatz und Engagement spielen die American Footballer in dieser Saison in der Bezirksliga mit.















Angefangen hatte alles damit, dass eine Gruppe Footballbegeisterter beschloss, in ihrer Freizeit Flag Football zu spielen. Die kontaktlose Variante des American Football kommt mit wenig Equipment aus, das die Gruppe online bestellte. Da niemand zuvor Berührungspunkte mit American Football hatte, recherchierten die Esslinger im Internet. Auf der Suche nach einem Rasenplatz stieß die Gruppe auf die Turnerschaft Esslingen und das Georgii-Waldstadion. 2016 beschloss die freie Sportgruppe, Teil des Vereins zu werden. „Die Turnerschaft hat immer viel ermöglicht und Platz zur Entfaltung gelassen“, sagt Markus Glauben, Erster Vorstand des Teams und Gründungsmitglied. „Wir haben selbst in der Hand, was wir hier machen.“

2018 gingen die Raccoons den nächsten Schritt. Aufgrund der durch den Verein gegebenen Möglichkeiten und des aufkommenden Football-Hypes in Deutschland beschlossen sie, eine Tackle-Mannschaft zu gründen. Tackle ist die Vollkontaktvariante des American Footballs. Mit einem Tryout, einer Art offenem Training, sollten Interessierte angelockt werden. „Wir saßen an einem Mittwoch im Restaurant und sagten, dass wir froh wären, wenn überhaupt zehn Leute kommen – es kamen 70“, sagt Marc Dentlinger, Vorstand Finanzen und ebenfalls Gründungsmitglied.

Nach einem Jahr Vorbereitungszeit starteten die Raccoons 2019 in ihre erste Saison. Als besonderes Ereignis heben die Vorstände den ersten Heimspieltag heraus. Mehr als 700 Zuschauer erschienen zum Spektakel, das Essen war schon vor der Halbzeit ausverkauft. Den Schwung dieser Saison hätten alle Beteiligten gerne mitgenommen, doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Saison 2020 wurde abgesagt. „Das Schwierige daran war, die Jungs über die Zeit motiviert zu halten“, sagt Bechinger. Dennoch sei der Großteil geblieben, was dazu führte, dass sich die Mannschaft weiterentwickelte und im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. „Zwar geschah dieser am grünen Tisch, er war aber verdient“, erklärt Bechinger. Esslingen war als Tabellendritter aufgrund einer Veränderung der Zusammensetzungen der Ligen mitaufgestiegen.