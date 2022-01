Ambra Durante stellt in Nürtingen aus

1 Ambra Durante vor ihren gezeichneten Lebenswelten. Foto: Eric Tschernow/Galerie Friese

Lebenswelten ihrer Generation zeichnet die 21-jährige Ambra Durante. Die literarische Comic-Kunst der Wahl-Berlinerin ist bis 13. März in der Sammlung Ruoff zu sehen.















Link kopiert

Köngen - Auf die Hinterseite von Schießscheiben zeichnet die Künstlerin Ambra Durante ihre Figuren. Die feste Substanz des Papiers fasziniert sie. Mit Filzstiften und Tinte erschafft sich die 21-Jährige ihre eigene, wilde Lebenswelt. Ihre Zeichnungen von Menschen, die nach Liebe gieren, oder von Fantasiewesen aus der Großstadt treffen ins Herz. Unter dem Titel „Alles ist jetzt – 2022“ zeigt die Sammlung Ruoff in Nürtingen Werke der jungen Künstlerin, die in Berlin lebt. Die Ausstellung ist bis 13. März zu den Öffnungszeiten der Galerie in Nürtingen zu sehen.