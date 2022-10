1 Das Schicksal einer Ehefrau, die für verrückt erklärt wird, betrachten Theatermacher von den Philippinen beim Esslinger Festival Theaterwelten. Foto: Be Our Guest Theatricals

Amateurbühnen aus aller Welt gastieren vom 13. bis 16. Oktober in Esslingen. Das Festival Theaterwelten zeigt politisches Theater und stößt Debatten an.















Weltweit vernetzen sich die Amateurbühnen beim Festival Theaterwelten. Mit Gastspielen aus Chile, Simbabwe, dem Libanon, von den Philippinen, Israel, der Ukraine und anderen Ländern zeigt der Bundesverband Deutscher Amateurtheater die Vielfalt der internationalen Szene. „Wir verankern das Festival in der Stadt Esslingen“, sagt Babette Ulmer vom Verein Stage Divers, der Jugendlichen ein Forum für Theaterarbeit bietet. Um diese breite Basis zu dokumentieren, findet die Eröffnung am Donnerstag, 13. Oktober, 15.30 Uhr, in der Aula der Katharinenschule in Esslingen statt.

In den Vorjahren lief das Festival Theaterwelten in Rudolstadt in Thüringen. „Das war in diesem Jahr nicht möglich, weil finanzielle Mittel und Sponsorengelder fehlen“, sagt Babette Ulmer, die in Aichwald lebt. Die Kulturwissenschaftlerin ist seit Jahren im Bund Deutscher Amateurtheater aktiv. Umso glücklicher ist die Initiatorin, dass sie in der Stadt Esslingen viel Unterstützung bekam, um das bundesweite Festival nach Baden-Württemberg zu holen. „Die internationale Vernetzung ist wichtig, um unseren Horizont zu weiten.“ Ulmer hofft, dass viele Esslinger das Angebot nutzen, um sich einen Überblick über die internationale Szene des Amateurtheaters zu verschaffen. „In unserer Stadt leben Menschen aus 145 Nationen.“ Mit dem Festival möchte sie deshalb auch den internationalen Kulturaustausch stärken. „Besonders die Pädagoginnen und Pädagogen wollen wir ansprechen.“ Die Kulturwissenschaftlerin findet es wichtig, schon kleine Kinder in Schulen und Kindergärten mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Da soll der Kontakt mit Kunstschaffenden aus aller Welt Impulse geben.

Israelis und Araber spielen gemeinsam

Parallel zum Festival hat Friedrich Schirmer, Intendant der Landesbühne Esslingen, am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr ein Gastspiel des Arab-Hebrew Theatre mit Shakespeares Klassiker „Romeo und Julia“ möglich gemacht. Das Stück über die verfeindeten Familien Capulet und Montague haben Araber und Israelis gemeinsam geprobt. „Ihren Dialog im Theater zu zeigen“, das findet Babette Ulmer besonders spannend. Die Inszenierung hat die Württembergische Landesbühne parallel zum Festival eingeladen. „Unser bestens funktionierendes Esslinger Kulturnetzwerk bereichert unser Festival“, schwärmt Ulmer.

Besonders gespannt ist die Kulturwissenschaftlerin auf den Austausch mit den Kunstschaffenden aus aller Welt. Deshalb sind die Workshops sowie das Symposium „Theater und sichere Räume“ ein wichtiger Baustein des Festivals. Dem Organisationsteam ist es wichtig, dass die Akteurinnen und Akteure miteinander ins Gespräch kommen. In den Workshops geht es zum Beispiel darum, Kampftechniken im Theater kennenzulernen. Riki Benedicto von der Theatergruppe Be Our Guest Theatricals von den Philippinen wird an drei Terminen am Freitag und am Samstag Einblicke in die Kampfkunst auf der Bühne geben. Das Gastspiel „13th of September“ ist am Samstag um 11 Uhr im Kultur- und Kommunikationszentrum Dieselstraße zu erleben. „Theatersprachen in den Nationen sind ganz unterschiedlich“, weiß Babette Ulmer. Um das zu vermitteln, hat sie alle Gruppen gebeten, Workshops zu ausgewählten Themen anzubieten.

Sexualisierte Gewalt in Kultureinrichtungen

In den Bausteinen des Symposiums geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt in Kultureinrichtungen sowie um die Frage, wie das Theater in einer Gesellschaft praktisch sichere Räume schaffen kann. „Die Theatergruppen lenken den Blick auf politische Fragestellungen in der Gesellschaft“, bringt Ulmer den roten Faden des Festivals auf den Punkt. In den Diskussionen geht es auch um Diversität und um kulturelle Teilhabe möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen.

Dass die Stadt Esslingen das Festival in vieler Hinsicht unterstützt, freut Babette Ulmer. Bei der gemeinsamen Bootsfahrt durch die Esslinger Neckarkanäle, die der Kanuverein der Stadt unterstützt, sind auch Vertreter des Kulturamts und des Fachrats für Migration und Integration mit an Bord. „Es geht darum, mit den Mitteln des Theaters Wege zu finden, wie wir zusammenleben können“, sagt Babette Ulmer. Deshalb hat sie großen Wert darauf gelegt, Akteurinnen und Akteure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten in das Festivalprogramm einzubeziehen. „Besonders freue ich mich auf den Austausch mit den Amateurbühnen aus aller Welt“, sagt die Leiterin des Forums für Jugend, Theater und Kultur. Um den Horizont zu weiten, organisiert sie selbst auch immer wieder Projekte mit Geflüchteten.

Vier Tage Theater aus aller Welt

Theaterwelten

Für das internationale Festival Theaterwelten vom 13. bis 16. Oktober ziehen viele Veranstalter in Esslingen an einem Strang. Es wird aus Bundesmitteln und mit Sponsorengeldern gefördert. Veranstalter ist der Bund deutscher Amateurtheater.

Das Programm

An den vier Tagen gibt es neben den Gastspielen auch viele Workshops und ein Symposium mit mehreren inhaltlichen Bausteinen. Eine ausführliche Übersicht über das Festivalprogramm ist unter www.theaterwelten.info im Internet zu finden.

Diskussion

Am Samstag, 15. Oktober, findet um 18.30 Uhr im großen Saal der Esslinger Landesbühne eine Diskussion mit internationaler Besetzung statt: „Ist das Theater ein sicherer Ort?“ Danach tritt um 20.30 Uhr die Compania La Mona Ilustre aus Chile auf.