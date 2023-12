Amateurhandball im Kreis Esslingen: TSV Neuhausen II feiert einen ungefährdeten Heimsieg

1 Neuhausens Tom Scherbaum erzielt gegen den TB Neuffen sieben Treffer. Foto: /Robin Rudel

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Wernau und des TV Reichenbach II schließen das Jahr mit einem Sieg ab. Ebenso erfolgreich beenden die Handballer des TSV Neuhausen II und der HSG Ostfildern II die Bezirksliga-Vorrunde.











Zum Jahresabschluss in den unteren Handballigen feierten die Frauen des HC Wernau ihren zweiten Saisonsieg in der Landesliga. Damit bleiben sie zwar Tabellenletzter, haben aber den Anschluss an die davorliegenden Teams gewahrt. Das zweite Team des TV Reichenbach festigte mit dem sechsten Saisonsieg den dritten Rang. Bei den Männern kassierte in der Bezirksklasse der TSV Denkendorf II seine zweite Niederlage, bleibt aber zum Abschluss der Vorrunde auf dem starken zweiten Platz. In der Bezirksliga holte der TSV Neuhausen II seinen siebten doppelten Punktgewinn und überwintert auf dem vierten Rang. Und in der Kreisliga A ist der HC Wernau nach einem Ausrutscher wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.