Amateurfußball – Zusammenfassung: Schwarzes Wochenende für Bezirksligisten

1 Kein Durchkommen für Berkheims Pascal Breuning (links) gegen zwei Weilheimer. Foto: Volker Müller

Denkendorf, TSV RSK, Plochingen und Berkheim verlieren alle ihre Partien. In der Kreisliga A grüßt der VfB Reichenbach von der Tabellenspitze.











Nach dem 3. Spieltag zeichnen sich in den einzelnen Amateurfußballligen erste Erkenntnisse ab, auch wenn nicht alle Teams gleich viele Begegnungen absolviert haben. In der Bezirksliga kassierten der TSV Denkendorf, der TSV RSK Esslingen, der FV Plochingen und der TSV Berkheim Niederlagen. Neuer Erster in der A-Liga ist der VfB Reichenbach. In den beiden B-Ligen stehen jeweils die Absteiger ganz vorne.