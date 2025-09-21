Amateurfußball – Zusammenfassung: Erste Saison-Punkte für Berkheim

1 Köngens Kapitän Max Schlotterbeck zieht ab, aber Neuhausens Torhüter Krystian Rudnicki erwartet den Ball schon. Foto: Jörn Kehle

Das mit Spannung erwartete Nachbarduell zwischen dem TSV Köngen und dem FV Neuhausen in der Fußball-Landesliga endete 0:0. Aufsteiger Köngen bleibt trotz des ersten Punktverlustes der Saison Erster. In der Bezirksliga beendete der TSV Denkendorf seine Durststrecke und kam wieder zu einem Dreier. Der TSV Berkheim holte seine ersten Zähler in dieser Runde. Dagegen kassierten der TSV RSK Esslingen sowie der FV Plochingen Niederlagen. In der Kreisliga A sind der TV Unterboihingen und der VfB Reichenbach gleichauf vorne. Hervorzuheben ist an diesem Spieltag der 15:0-Erfolg der TSG Esslingen II über die SGM Lichtenwald/Winterbach II in der B 1.