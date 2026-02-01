Amateurfußball: Der Fußball-Bezirk soll einen Super-Cup bekommen

Der Fußball-Bezirk soll einen Super-Cup bekommen

1 Im Dienst der Vereine: Bezirks-Spielleiter Armin Sigler. Foto: Robin Rudel

Anfang August soll der Bezirksliga-Meister gegen den Pokalsieger antreten. Beim Staffeltag der Fußballer geht es ansonsten vor allem um Regularien und Termine.











Link kopiert

Es ist eine gute Tradition geworden, dass die Verantwortlichen des Fußball-Bezirks Neckar/Fils ein Mal im Jahr die Vereine zu einem Halbzeit-Staffeltag einladen. Es wird in großer Runde informiert, gemahnt, erinnert. So wichtig das ist, hält sich der Neuigkeitswert in der Regel in Grenzen. Bezirkschef Harald Kuhn und Bezirksspielleiter Armin Sigler hatten diesmal in Albershausen für die Vertreter der Vereine von der Bezirks- bis zur Kreisliga B aber doch eine Überraschung parat: Auch im Bezirk Neckar/Fils soll es einen Supercup geben.