Teilweise gibt es schon Nachholtermine.















Link kopiert

Esslingen - Insgesamt 32 Spiele im Bezirk Neckar/Fils wurden am Wochenende als Folge des Beschlusses des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) vom vergangenen Donnerstag abgesagt. Am meisten waren es mit sechs in der Staffel 3 der Kreisliga A. In der Bezirksliga waren es drei. Der Verband hatte entschieden, dass die Saison zwar nicht unterbrochen wird, Teams aber nicht antreten müssen, wenn sie angesichts der Pandemielage nicht wollen und sich mit dem Gegner einigen. Für 27 Partien wurde oder wird ein Nachholtermin im Frühjahr 2022 festgelegt. In fünf Fällen sagte eine Mannschaft einseitig ab und gab die Begegnung verloren, unter anderem der TV Nellingen II in der Kreisliga A, Staffel 1, beim TV Unterboihingen.