Am Stuttgarter Flughafen: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle an einem Tag

Ein Mann wird am Stuttgarter Flughafen vorläufig festgenommen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor - weil er 80 Euro nicht bezahlt hat.











Gleich zwei Haftbefehle an einem Tag hat die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen vollstreckt. Weil sie die offenen Geldbeträge aber jeweils vor Ort bezahlten, wurden die beiden betroffenen Männer auf freien Fuß entlassen, wie ein Sprecher mitteilte.

Um eine offene Geldbuße von 40 Euro plus offene Verfahrenskosten in derselben Höhe ging es bei einem 42 Jahre alten Mann. Weil er die Buße zuvor nicht bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen ihn einen Vollstreckungshaftbefehl. Das war am Dienstag bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle festgestellt worden. Nach Bezahlung der insgesamt 80 Euro durfte er weiter in die Türkei fliegen. Welches Delikt der Geldbuße zugrunde lag, konnte die Bundespolizei zunächst nicht angeben.

Bei der Einreise aus der Türkei war zuvor ein 59 Jahre alter Fluggast vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein aufgrund von Kennzeichenmissbrauch vor. Auch er bezahlte die Geldstrafe von 2.000 Euro vor Ort.