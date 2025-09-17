Am Stuttgarter Flughafen: Bundespolizei findet Messer und gefälschte Pässe bei Familie

1 Vier der fünf Familienmitglieder kamen in ein Gefängnis. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Am Flughafen Stuttgart entdeckt die Bundespolizei mehrere Messer im Handgepäck einer Familie. Bei einer Kontrolle werden die Beamten nochmals fündig.











Die Bundespolizei hat eine fünfköpfige Familie am Flughafen Stuttgart wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung festgenommen.

Die Beamten fanden am Montag bei einer Luftsicherheitskontrolle mehrere Messer im Handgepäck, wie die Bundespolizei mitteilte. Als die Beamten die vorgelegten spanischen Reisepässe überprüften, ergab sich demnach der Verdacht, dass es sich um Fälschungen handelte.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Bundespolizisten vermutlich ebenfalls gefälschte afghanische Dokumente sicherstellen, die Hinweise auf eine afghanische Staatsangehörigkeit der Familie geben sollten.

Vier Familienmitglieder kamen ins Gefängnis

Weitere Ermittlungen und Recherchen in verschiedenen Datenbanken brachten letztendlich zu Tage, dass die Familienmitglieder die indische Staatsangehörigkeit besitzen.

Warum die Familie ausreisen wollte und dazu gefälschte Dokumente benutzte, ist bislang nicht bekannt.

Vier Familienmitglieder wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie es hieß. Das jüngste, noch minderjährige Kind kam in die Obhut des Jugendamts.