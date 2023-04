Am Sonntag in Sindelfingen

9 Brand im Obergeschoss der Grundschule Sommerhofen. Foto: SDMG//Dettenmeyer

Im Kinderhort der Sommerhofen-Grundschule in Sindelfingen brennt es am Sonntag. Offene Flammen haben sich keine entwickelt. Die Brandursache ist noch unklar.















Am Sonntagnachmittag ist die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen in die Grundschule in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, brannte es im Kinderhort der Schule. Es hatte sich bereits starker Rauch gebildet. Offene Flammen waren nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Wehrleuten am Einsatzort. Die betroffenen Räumlichkeiten sind bis auf weiteres nicht nutzbar. Die beiden Hortgruppen werden aktuell innerhalb der Grundschule betreut. Ein Werkraum und ein Spielzimmer wurden dafür kurzfristig zur Verfügung gestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.