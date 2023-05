Am Neuen Markt in Leinfelden

1 Palmen gibt es seit Mittwochfrüh auch im Herzen von Leinfelden. Foto: Natalie Kanter

Sommer, Sonne, Strandgefühl: Alle, die in den Pfingstferien nicht verreisen konnten, können diesem Gefühl jetzt auch wieder am Neuen Markt in Leinfelden nachspüren. Am Mittwochmorgen hat Jochen Schiller, Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, mit seinem Radlader elf stattliche Palmen über den Platz transportiert und in Position gebracht. Zuvor hat er sechs grüngelbe Bänke aus Kunststoff rund um den Brunnen und vor der Leinfeldener Bücherei aufgestellt. Familien, Schülerinnen und Schüler und jeder der sonst Lust dazu hat, darf darauf nun wieder Platz nehmen.

Wo die Palmen überwintert haben

„Die Palmen haben in der Gärtnerei Themm überwintert, die Möbel waren in einem städtischen Lager untergebracht“, erklärt Stephan Walker. Er leitet in Leinfelden-Echterdingen die Abteilung Umwelt und Grünflächen. Vor vier Jahren hatte die Kommune auf Initiative seiner Vorgängerin Katja Siegmann diese Sommerausstattung für den Neuen Markt angeschafft. Das Ziel der Umgestaltung: Der Platz, der in der Vergangenheit von Spöttern auch als Platz des himmlischen Friedens bezeichnet wurde, sollte schöner und attraktiver werden. Es sollten sich künftig mehr Leute dort aufhalten.

„Die Möbel und die Palmen werden jetzt erst einmal vier Wochen lang stehen bleiben“, sagt Stephan Walker. Dann wird Jochen Schiller erneut in seinen Radlader steigen und die Pflanzen und Möbel wieder abtransportieren. Denn dann gilt es, Platz zu machen für das Sommerkino, das am 24. Juni auf dem Neuen Markt veranstaltet wird.

Bis dahin freut sich auch Daniele Valitutto über das sommerliche Ambiente. Er betreibt das Eiscafé Da Daniele am Neuen Markt. „Das ist gut für mich“, sagte er auf Nachfrage. Schließlich machen grüne Palmen auch irgendwie Lust darauf, italienisches Eis zu schlecken. Zum Sommerglück fehlt dann nur noch der Sandstrand.