9 Wer tagsüber keine Zeit hat, kann am Stuttgarter Flughafen nachts einkaufen. Foto: Ines Rudel

Der Edeka-Markt am Stuttgarter Flughafen hat auch von 22 bis 6 Uhr und damit 24 Stunden geöffnet. Die Kundschaft zahlt in dem Smart Store mit Karten und bedient sich selbst. Zigaretten und Spirituosen gibt es um diese Zeit nicht.











Link kopiert

Nachts drängen sich im Edeka-Markt am Stuttgarter Flughafen an den Selbstbedienungs-Terminals die Kunden. Mit der Kreditkarte, der EC Karte oder der digitalen Wallet öffnet sich die Tür des Supermarkts. Kurz nach 23 Uhr legt ein Pilot in Uniform abgepackten Schinken, Müsli und Vollkornbrot in seinen Einkaufskorb. Ein Pärchen holt sich zwei Proteinriegel. Bezahlt werden darf nur elektronisch. Ein Security-Mitarbeiter hilft den Kunden, die noch Probleme haben. „Vergessen Sie ihren Beleg nicht“, ruft er dem Pärchen nach. Wenn der Barcode gescannt wird, öffnet sich die Türe. Wer die Rechnung liegen lässt, kommt nicht raus.