Am Flughafen Stuttgart: Auto brennt auf Autobahn in Richtung Stuttgart – Stau auf A8

1 Der Brand sorgte auf der A8 am Nachmittag für Stau in beide Fahrtrichtungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Montagnachmittag ist auf der A8 in Richtung Stuttgart am Flughafen in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Pkw abgebrannt. Es kam zu Stau.











Auf der A8 hat am Montagnachmittag beim Flughafen Stuttgart ein Auto gebrannt. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, wurde bei dem Vorfall aber niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte demnach auch rasch eingreifen, bereits am Nachmittag (Stand 16.40 Uhr) war der Brand wieder gelöscht. Der Fahrer konnte das Auto offenbar abstellen, bevor das Fahrzeug vollends in Flammen stand. In Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr durch den Brand und die für die Löscharbeiten nötige Sperrung. Auch in Richtung München sorgten Gaffer für Verkehrsbehinderungen.

Warum das Feuer ausgebrochen war, war am Nachmittag noch unklar. Auch weitere Informationen zur Summe des Schadens liegen noch nicht vor.