1 Die A 8 beim Flughafen Foto: Sophia Kuisl

Die Verschwenkung der Fahrbahn auf der Autobahn 8 am Stuttgarter Flughafen wird ab Montag aufhoben. Der Eisenbahntunnel ist fertig.

Stuttgart - Der Eisenbahntunnel unter der Autobahn 8 am Stuttgarter Flughafen ist fertiggestellt. Deshalb kann die dort für etwa ein Jahr verschwenkte Fahrbahn jetzt wieder geradeaus geführt werden. In Fahrtrichtung München fahren die Autofahrerinnen und Autofahrer bereits seit einiger Zeit wieder in der üblichen Lage. Von kommenden Montag an können sie die Autobahn auch in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder ohne Kurven passieren. Die Arbeiten für die Verlegung beginnen an diesem Freitag um 20 Uhr.

Behinderungen in Fahrtrichtung Karlsruhe

Aufgrund der Baumaßnahme ist in Fahrtrichtung Karlsruhe mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Bei der Anreise zum Flughafen Stuttgart ist eine längere Anfahrtszeit einzuplanen. Die Projektleitung empfiehlt – falls möglich – öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. In Fahrtrichtung München gibt es dagegen keine Einschränkungen.

Die Autobahnbaustelle der A 8 auf Höhe des Messeparkhauses erwies sich immer wieder als tückisch. Die Verschwenkung im Bereich der S-21-Baustelle bei Plieningen ließ so manchen vom rechten Weg abkommen. Es ereigneten sich mehrere Unfälle. Den spektakulärsten gab es Mitte Juni 2020, als ein Polizeibeamter bei einer Einsatzfahrt in der Kurve die Kontrolle verlor. Der Streifenwagen prallte seitlich gegen einen Opel, der gegen eine Betongleitwand schleuderte. Die Fahrerin des Opel wurde verletzt, der Gesamtsachschaden betrug mehrere Tausend Euro.