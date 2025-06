Am Bahnhof in Schwetzingen: Keine Zigarette: Mann greift Reisende mit Kettensäge an

1 Polizisten nahmen den Mann fest. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Mit laufender Kettensäge bedroht ein Mann am Bahnhof Schwetzingen eine Gruppe – wegen einer Zigarette.











– Weil ihm Reisende keine Zigarette angeboten hatten, soll ein Mann an einem Bahnhof mit einer Kettensäge mehrere Menschen bedroht und einen von ihnen verletzt haben. Der 25-jährige Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nach Angaben der Polizei sprach er am späten Donnerstagabend am Bahnhof in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Menschengruppe am Bahnsteig an und fragte erfolglos nach einer Zigarette. Er soll daraufhin eine Kettensäge gezeigt und die Gruppe bedroht haben. Mit dem laufenden Gerät beschädigte er demnach ein Metallgeländer und griff einen 24-Jährigen aus der Gruppe an. Dieser konnte ausweichen, wurde beim Abwehren aber leicht an der Hand verletzt.

Polizisten nahmen den Mann noch in der Nacht fest. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.