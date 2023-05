1 Weil er Widerstand leistete, wurden dem Mann Handschließen angelegt. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Erst hat er Pflanzen aus den Blumenkübeln gerissen, dann wurde er gegenüber den alarmierten Polizeibeamten aggressiv.















Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 50-Jähriger entgegen, nachdem er am Samstagmorgen am Esslinger Bahnhofsvorplatz randaliert hat. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann gegen 8 Uhr Pflanzen aus Blumenkübeln gerissen haben. Als die alarmierten Polizeibeamten den offenkundig Betrunkenen zur Rede stellen wollten, reagierte dieser aggressiv. Deshalb mussten ihm Handschließen angelegt werden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen beleidigte der 50-Jährige die Einsatzkräfte „mit nicht zitierfähigen Ausdrücken“ und versuchte, sowohl die Beamten, als auch gegen das Dienstfahrzeug zu treten, heißt es in einer Mitteilung. Der entstandene Sachschaden am Bahnhofsvorplatz kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.