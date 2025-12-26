Am 28./29. Dezember: Sindelfinger Friseur schneidet 24 Stunden am Stück die Haare

1 Andreas Contino hat 24-Stunden-nonstop-Haareschneiden vor. Foto: privat

Andreas Contino plant eine 24-Stunden-Challenge. Von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag will er rund um die Uhr in seinem Sindelfinger Salon gratis die Haare schneiden.











Nachdem er im Dezember Vater geworden ist, hat der Sindelfinger Friseur Andreas Contino eine besondere Aktion nach Weihnachten vor.

Von Sonntag, 28. Dezember, um 15 Uhr bis Montag, 29. Dezember, um 15 Uhr steht er 24 Stunden nonstop zur Verfügung, um Interessierten kostenlos die Haare zu schneiden. Damit will der 37-Jährige in seinem „Bel Hair“-Salon in der Grabenstraße 8 in Sindelfingen insbesondere „die Menschen unterstützen, die sich keinen Haarschnitt leisten können.“ Trinkgeld sei herzlich willkommen, wird in einem Sparschwein gesammelt und soll seiner frisch geborenen Tochter Rosalia zugute kommen.

„Ich hoffe, da sehe ich noch einigermaßen fit aus“

Demnächst – im Juni 2026 – hat Andreas Contino seinen Standort seit zehn Jahren in Sindelfingen. Auch das spielt in die spezielle Weihnachtsaktion mit hinein. Er wolle damit den Menschen vor Ort und seinen Kunden Danke sagen.

Kann er – vorausgesetzt, der Kundenandrang ist entsprechend – diese lange Zeit von 24 Stunden am Stück durchhalten? Andreas Contino ist zuversichtlich. In welchem Zustand wird er Interessierte am Montagvormittag empfangen? „Ich hoffe, da sehe ich noch einigermaßen fit aus“, grinst der Friseur.